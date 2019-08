Rimini Calcio, in prova due portieri under: Barlocco e Pellegrini. Andrea Brighi alla Sammaurese

| 21:09 - 07 Agosto 2019

Il Rimini ha individuato due profili under per il ruolo di portiere. Da giovedì due giocatroi saranno a Rimini: si alleneranno con la squadra biancorossa e saranno valutati dallo staff tecnico.

Si tratta di Roberto Barlocco, portiere classe 1999, ex Primavera del Venezia ma nell'ultima stagione alla Caronnese in serie D in cui ha collezionato 34 presenze e ora lasciato libero dalla sua società. L’altro è Alberto Pellegrini, classe 1998, toscano di Montevarchi: col club toscano ha militato nelle due ultime stagioni con 37 e 24 presenze, prima ancora era in forza allo allo Scandicci sempre in serie D (27 presenze). E’ un prodotto del settore giovanile dell’Empoli. Entrambi sono ben strutturati fisicamente, sull'1,90 di altezza. Sia Caronnese sia Montevarchi hanno ben figurato nel campionato chiudendo la stagione regolare al quinto posto.

Per il centrocampista nessuna novità concreta: il caso Alimi si risolverà in settimana visto che il giocatore non vuole restare in biancorosso. Per quanto riguarda le uscite, Andrea Brighi si sta per accasare alla Sammaurese - il club allenato da Stefano Protti ha vinto così il derby con il Cattolica SM - squadra che i biancorossi affronteranno domenica alle ore 18 in amichevole allo stadio di San Mauro Pascoli.