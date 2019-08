Sport

Repubblica San Marino

| 19:13 - 07 Agosto 2019

Francesco Lunardini.

Francesco Lunardini, classe 1984, é il nuovo centrocampista del Tre Fiori, squadra del campionato sammarinese. Ha giocato in 17 anni di carriera tra serie A e serie D nel Rimini (in cui è cresciuto), Pavia, Parma, Gubbio, Triestina, San Marino, Matelica Recanatese, quest'ultima la sua ultima società in cui ha militato per due campionati. Lunardini Vanta 240 presenze tra i professionisti.