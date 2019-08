Tre amici, tre giorni e 540 chilometri: il viaggio matto di Pasquale, Niccolò e Angelo da casa a... casa!

Attualità

Misano Adriatico

| 08:37 - 08 Agosto 2019

I tre amici di sport e di vita.

Da Misano Adriatico giù fino a Grottaminarda, in bici. Che per chi non lo sapesse, si trova in provincia di Avellino, in Campania. Ad affrontare la matta impresa da 540 chilometri saranno Pasquale Giorgione, Niccolò Di Lillo e Angelo Melito, tre amici che vivono a Misano Adriatico da più di 24 anni ma tutti originari della provincia di Avellino, uniti da anni dalla forte passione del podismo. Giorgione e Di Lillo fanno anche parte di Misano podismo, mentre Melito corre con Osteria del podismo. Ognuno di loro ha fatto maratone e mezze maratone, però amano anche inforcare le due ruote. E sono ormai tre anni, per non dire quattro, che il trio ha un sogno nel cassetto: macinare la distanza tra la casa di origine e la casa di oggi in bici. Con un obiettivo: farlo in tre giorni. La partenza è fissata a venerdì 9 agosto in tre tappe: la prima è di circa 180 chilometri con destinazione San Benedetto del Tronto; la seconda a Campomarino dopo altri altri 180 km, che fa 360; la terza sarà l’allungo di 180 chilometri fino a casa ma con destinazione Flumeri, perché grazie allo sponsor (negozio "Belli capelli" di Antonietta Salza), all’arrivo ci sarà un bel ristoro finale.

(f.v.)