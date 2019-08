Torricella in festa, un tuffo nella tradizione del mondo contadino In programma sabato 9 e domenica 10 agosto "Tonda me paier" (attorno al pagliaio)

Eventi Novafeltria | 16:51 - 07 Agosto 2019 La locandina dell'evento. Si chiama "Tonda me paier" (attorno al pagliaio) l'evento organizzato a Torricella, nel comune di Novafeltria, sabato 9 e domenica 10 agosto. "Una festa moderna nell'atmosfera del tempo", è il leit-motiv dell'appuntamento (inizio ore 17), che farà rivivere le atmosfere del mondo contadino del passato, celebrandone gli antichi sapori e le tradizioni. Nell'area campo sportivo saranno allestiti stand gastronomici con i piatti della tradizione e stand per la degustazione di prodotti locali, nonché un area gioco bimbi. In programma anche giochi a premio e il dj set di Simone Magi. Sabato sera animazione musicale con le splendide cover dei grandi successi musicali della band Ellemono, mentre domenica sarà ospite Lorenzo Fabbri, protagonista a "Tu si que vales" con la sua fisarmonica. Confermata come nella precedente edizione la passeggiata alla scoperta dei luoghi storici e naturali: "Torricella Trekking", sabato alle 18 e domenica alle 19 (info Francesco 328 - 9384813).