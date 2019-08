Lite per una precedenza, automobilista pestato finisce in ospedale

Cronaca

Rimini

| 16:30 - 07 Agosto 2019

Hanno le ore contate le due persone responsabili di un'aggressione a danno di un uomo magrebino, al culmine di una lite sorta per una precedenza non rispettata. Martedì 6 agosto, intorno alle 15, il nordafricano stava transitando in via Porto Palos a Torre Pedrera, alla guida di un furgone. A una rotonda c'è stata una precedenza non rispettata ed è stato questo il futile motivo che ha innescato la lite tra lui e un automobilista, spalleggiato dal passeggero: i due conducenti hanno fermato la marcia dei mezzi e hanno iniziato a discutere. A questo punto è scattata l'aggressione, con il magrebino costretto a fare ricorso alle cure mediche del personale del 118, intervenuto sul posto, e gli altri due fuggiti sotto gli occhi dei passanti, che hanno comunque preso il numero di targa della loro automobile. I Carabinieri sono sulle tracce dei responsabili, ma vista l'entità delle lesioni (10 giorni di prognosi) il procedimento giudiziario per lesioni si avvierà solo a seguito di querela di parte.