| 16:16 - 07 Agosto 2019

Arbusto invade la corsia di sinistra e impedisce la visuale in prossimità della rotonda delle 'Befane'.

Un arbusto che necessita di un'urgente potatura: è quello immortalato da un nostro lettore, posto sulla Statale 16, direzione Sud, in prossimità della rotonda in zona centro commerciale "Le Befane" di Rimini. "Questo arbusto oramai invade la corsia di sinistra e impedisce la visuale, è molto pericoloso per gli automobilsiti, ma soprattutto per i motoveicoli che affrontano la curva", scrive il nostro lettore.