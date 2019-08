Misano Adriatico, terminati i lavori di riqualificazione di via Garibaldi

Attualità

| 15:20 - 07 Agosto 2019

Lavori via Garibaldi.

Sono terminati nella giornata di martedì i lavori su via Garibaldi, arteria determinante sia per i misanesi che per i turisti per collegare la zona a monte con quella a mare tramite la Statale 16. Si tratta di un’opera di manutenzione già prevista nel piano triennale delle opere e manutenzioni stradali dell’Amministrazione Comunale che ha visto la messa in sicurezza dei marciapiedi e il rifacimento di tutto il manto stradale per l’intero viale.

La medesima attività è in corso d’opera anche in via Mazzini con i lavori di asfaltatura che riprenderanno nel mese di settembre.

Queste operazioni rientrano in una procedura avviata dall’Amministrazione Comunale nei mesi scorsi che si ponte un obiettivo molto importante: la sicurezza e i collegamenti con annessa accessibilità alla zona mare e di conseguenza agli operatori economici del centro.