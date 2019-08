Calcio: nuovo rinforzo per il Cattolica Sm, arriva il francese Cheke Yacouba

Sport

Repubblica San Marino

| 14:22 - 07 Agosto 2019

Stretta di mano tra il presidente Mancini e Cisse Cheke Yacouba.

Nuovo rinforzo per il Cattolica SM, che ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante francese, classe '92, Cisse Cheke Yacouba. Nello scorso campionato di Eccellenza, con la maglia della Virtus Castelfranco, ha segnato 13 reti in 21 partite. In Italia ha vestito anche le maglie del Gragnano e della Nuorese, in Serie D 8D (19 presenze e 4 gol). Ha militato anche nelle serie inferiori del campionato francese, in Belgio e a Malta. Da questa mattina l'attaccante è a disposizione di mister Cascione. La società in una nota gli ha formulato i rituali auguri di buon lavoro.

Intanto dovevano essere ufficializzati tra ieri e oggi, contestualmente anche il calendario, ma occorrerà ancora attendere per i gironi del campionato di Serie D 2019/2020. Motivo di ciò il probabile ripescaggio dell’Audace Cerignola in Serie C che aprirebbe ad un’ulteriore nuova ammissione in D. Per questo la Lnd in un comunicato fa sapere: “Per quanto riguarda il campionato, i gironi saranno ufficializzati nei prossimi giorni una volta definito l’organico delle squadre partecipanti alla Serie D 2019/2020”.