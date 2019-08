Cosplayer e i grandi autori del fumetto: torna San Marino Comics

Eventi

Repubblica San Marino

| 14:06 - 07 Agosto 2019

Il manifesto di San Marino Comics edizione 2019.

Dal 23 al 25 agosto torna "San Marino Comics", il festival del fumetto e della cultura pop giunto alla 6° edizione. Il manifesto porta la firma del fumettista e illustratore Igor Chimisso (Disney-Star Wars - Pirati dei Caraibi) che presenta un’inedita Prima Torre in versione “astronave”. Lo stesso artista ha spiegato: "“Per questa locandina ho voluto interpretare la torre di San Marino come parte di una simbolica astronave che lancia il paese in una dimensione fantastica, il centro di un evento che ha per protagonista la fantasia: al centro dell’immagine un volume a fumetti da cui scaturiscono i più disparati personaggi che si lanciano nel cosmo a riempire questo spazio fantastico, come riempiono la nostra immaginazione. Ho usato volutamente personaggi provenienti da contesti diversi (fumetti di vario tenore , videogiochi, film, serie d’animazione e anime giapponesi ) ovviamente scegliendo alcune tra le mie produzioni preferite, declinate nel mio stile e proiettate in un contesto “spaziale” (chi è senza superpoteri è in tuta spaziale), cosicché tutti possano partire alla simbolica esplorazione di questo spazio della fantasia.”



Il cuore pulsante della manifestazione sarà in Piazza della Libertà dove verrà allestito un palco con ledwall e copertura per permettere a tutte le attività il normale svolgimento. Al fine di proseguire con il progetto relative all’Inclusione Sociale (Diversamente Comics), verranno allestite delle pedane in legno al posto del palco alto. Nel Centro Storico verranno allestite aree a tema dedicate a: “Mostra Mercato” (espositori), “Family Village” (mattoncini Lego e laboratorio di Gundam), “Giochi da Tavolo” (palazzo Graziani e ridotto del Teatro Titano), “Fantasy e Harry Potter” e un’intera area dedicata ai videogiochi del mondo Nintendo con i Pokémon, la Nintendo Switch e il progetto Nintendo Labo. Tra gli ospiti attesi: Paolo Mottura, disegnatore Disney; Igor Chimisso; Riccardo Nunziati (Diabolik), Alessandro Giampaoletti (Rats, scuola di fumetto), Francesco Barbieri (Panini, Disney). Domenica 25 agosto dal tardo pomeriggio si svolgerà invece la gara per il Campionato Nazionale Cosplay valida per le selezioni alla gara di Lucca Comics in collaborazione con Epicos.



Il San Marino Comics Festival si posiziona sempre più come punto di riferimento per

questo tipo di eventi. Nonostante il maltempo dello scorso anno, gli organizzatori hanno

saputo dimostrare che con passione e forza di volontà si può “duellare” anche con il tempo avverso e riuscire ugualmente a confermare 30.000 presenze come lo scorso anno.