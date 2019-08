Coriano ottiene finanziamento per costruzione nuova tensostruttura della scuola Don Milani

Attualità

Coriano

12:24 - 07 Agosto 2019

"Il pallone" della Scuola Primaria Don Milani di Ospedaletto.

Il Comune di Coriano ha partecipato al bando indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ottenendo un contributo economico di 67.800 euro. Saranno finanziate, così, opere di riqualificazione della struttura geodetica (il pallone) della Scuola Primaria Don Milani di Ospedaletto, per un costo complessivo dell’intervento pari a 11.300 euro. Con la delibera di Giunta 123 del 31 luglio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo e a breve saranno terminate le procedure di gara e l’Amministrazione comunale potrà procedere all’affidamento dei lavori.



Roberto Bianchi (assessore a lavori pubblici): “Un intervento importante per la scuola e per le attività sportive del territorio. Dobbiamo definire il periodo più idoneo per l’intervento, e lo faremo coordinandoci con la direzione didattica non appena sarà affidato il lavoro.”



Domenica Spinelli (sindaco): “Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici che, anche se oberati dagli impegni, si stanno dedicando ampiamente e con ottimi risultati alla ricerca di finanziamenti, indispensabili in un periodo sempre più colpito da riduzione delle disponibilità a favore delle casse dei comuni”