Calcio sammarinese: la rosa della Virtus Ac, punta di diamante Adrian Ricchiuti

12:11 - 07 Agosto 2019

Maglia della Virtus Ac.

La Virtus è pronta a ripartire in vista della stagione ormai alle porte: ieri sera all’interno del bar “Fabrika 136” di Acquaviva si è tenuta la presentazione della squadra, con la rosa praticamente al completo, lo staff e la dirigenza. Una serata per stare insieme e imparare a conoscersi, importante per gettare le basi della Virtus che sarà. Tanti i volti nuovi rispetto all’anno scorso, sono infatti solo sei i confermati rispetto alla rosa della passata stagione: Bonfè, Gega, Guerra, Tosi, Andrea Righi e Brilli.



Tra gli acquisti spicca sicuramente il nome di Adrian Ricchiuti, vero e proprio colpo di mercato messo a segno dal Direttore sportivo Guiducci ma ci sono anche altri giocatori già conosciuti dagli appassionati di calcio sammarinese come Ramiro Lago e Mirko Mantovani, solo per citarne alcuni, fino ad arrivare ai giovanissimi (ed acquavivesi) Thomas Paolini e Mattia Silvi Marchini. Cambiata anche la guida tecnica, in panchina siederà infatti Luigi Bizzotto che come collaboratori avrà Simone Baciocchi, Francesco Desiderio, Gianfranco Fucchi e Andrea Lani. L’obiettivo, nemmeno troppo velato, è quello di entrare tra le migliori otto del campionato e giocarsi i playoff, cercando di fare più strada possibile anche in Coppa Titano.



ROSA



Portieri: Simone Guerra, Thomas Paolini



Difensori: Andrea Righi, Cristian Babbini, Francesco Bonfè, Nicola Gori, Andrea Chiaruzzi, Alex De Biagi



Centrocampisti: Luca Tosi, Xhulio Gega, Mirko Mantovani, Nicholas Brilli, Pedro Joel Cruz, Mariano Alvares



Attaccanti: Adrian Ricchiuti, Ramiro Lago, Simone Brigliadori, Banzola Filippo, Roberto Baiardi, Mattia Silvi Marchini