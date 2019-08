Tre serate con gli speaker di radio Montecarlo e radio M2O a Bellaria-Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:45 - 07 Agosto 2019

Il Polo est di Bellaria-Igea Marina (foto da Facebook).

La musica è uno degli ingredienti principali dell'estate in riviera. Dopo tre stagioni balneari garantite dalla presenza a Bellaria-Igea Marina di R101, quest' anno si cambia con l'arrivo al Polo est di ben due radio nazionali, Montecarlo e M2O.



Primo appuntamento venerdì 9 agosto alle 18.30 con Luca Onere in consolle, dj di Rmc del programma musicale Vip Lounge. La serata per un aperitivo sulla sabbia inizierà poco prima del tramonto per concludersi a tarda sera.



Il secondo appuntamento sarà con i dj di M2O per un target più giovane, con inizio alle 22 di venerdì 23 agosto. Teo Mandrelli fa tappa nella sua Bellaria accompagnato dal vocalist Andrea Mattei, speaker dei programmi di m2o dopo il tour con il dj Time, i programmi a radio m2o e prima di partire per Aspenn (Colorado).



Venerdì 30 agosto il ritorno di Luca Onere per un altro aperitivo che avrà il sapore di fine estate.n Gli eventi con i dj delle radio, curati da fondazione Verdeblu, saranno promossi dagli stessi dj o speaker sulle loro radio, dando così un valore aggiunto alla promozione della città.