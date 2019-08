Inseguendo il sogno di Noureev: si preparano giovani candidati in gara nella prima edizione del concorso

Eventi

Rimini

| 08:43 - 07 Agosto 2019

Carla Fracci con Rudolf Nureev.

La giovanissima Giorgia Raineri è una delle due riminesi che compongono la selezione di candidati impegnati da domani al Teatro Galli per la preparazione della grande serata di domenica 11 agosto, quando si decreteranno i vincitori della prima edizione del Concorso internazionale Rudolf Noureev, presentato da Art Fest con il patrocinio della Fondation Rudolf Noureev e la collaborazione del Comune di Rimini. Un appuntamento dedicato alle promesse della danza internazionale al via domani 7 agosto, con le prime sessioni di preparazione dei candidati e che culminerà domenica (ore 20.30) con una speciale serata di premiazione aperta al pubblico nel quale i ballerini in gara e gli ospiti onoreranno il repertorio del grande danzatore coreografo. Per l’occasione al Teatro Galli sarà presente una delle regine della danza italiana, Carla Fracci, insieme al marito e regista Beppe Menegatti.



Biglietti

Prezzo dei biglietti: 20 - 35 euro.

Info e prenotazioni: 380 6413533, concours.rudolfnoureev@gmail.com

Biglietteria: info point presso Teatro Galli dal 7 agosto



Lo stage

Il Concorso sarà anche un’opportunità per consentire a giovani aspiranti ballerini di seguire uno stage di alto livello. E’ stata data priorità agli allievi delle scuole del territorio, che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa: Aulos Danza, Dance Studio, H.O.P.E. For Dance, Regina Centro Danza, Scuola Di Balletto, ma parteciperanno anche allievi dal resto di Italia e dal Conservatoire e Ecole de l’Opéra de Paris.