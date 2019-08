Calcio D, Coppa Italia: il Cattolica SM debutta domenica 18 agosto a Forlì (ore 16)

Sport

Cattolica

| 00:14 - 07 Agosto 2019

Il Cattolica SM debutta in Coppa Italia domenica 18 gosto a Forlì.

Turno preliminare di Coppa Italia per il Cattolica SM. Domenica 18 agosto se la vedrà col Forlì allo stadio Morgagni alle ore 16 mentre il Mezzolara l'Alfonsine. Sono partite secche: in caso di parità dopo i 90' tempi supplementari ed eventuali rigori. La vittoria determinerà l’accesso al primo turno in programma domenica 25 agosto.

Mercoledì sono attesi i gironi del campionato mentre dovrebbero essere ufficializzati gli ingaggi di altre pedine.

Il Palermo tessera l'attaccante classe 1986: lo scorso anno era a Cesena. Il Catania ha preso dal Parmanato a Forlì il 19 marzo 1996. Nel 2018/19, il difensore romagnolo ha sommato 26 presenze e realizzato una rete in serie C con il Renate. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, il centrale ha contribuito alla doppia promozione del Parma dalla D alla B, nel biennio 2015-17, giocando 31 partite e firmando due gol. Saporetti ha sottoscritto un contratto biennale.