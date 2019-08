Tennis, Matteo Peppucci trionfa nel torneo di 3° del 360 Sport Morciano

Sport

06 Agosto 2019

Matteo Peppuccci.

Matteo Peppucci a segno nel torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 2° gruppo) del 360 Sport Morciano. Il 3.4 del Ct Cicconetti, in grandi condizioni di forma in questo frangente di stagione, ha battuto in finale con un secco 6-3, 6-0 il 3.3 di casa Leonardo Sanchioni.

Avanza intanto il 4° trofeo “Gelateria 3Bis” maschile, il torneo nazionale di 4° categoria in corso al Circolo Tennis Cicconetti. 3° turno: Francesco Molari (Nc)-Pier Paolo La Maida (4.3) 6-3, 4-0 e ritiro, Marco Strocchi (4.3)-Matteo Tabarroni (Nc) 6-3, 6-2, Gianmarco Gianni (Nc)-Simone Cicognani (4.4) 6-2, 6-4, Andrea Arcangeli (4.5)-Pietro Brunelli (Nc) 6-2, 6-0, Giovanni Iorio (4.3)-Fabio Ferrari (4.4) 6-3, 6-2.