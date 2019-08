Informazione meteo, collaborazione tra Altarimini e Centro Meteo Emilia Romagna

Attualità

Rimini

| 17:27 - 06 Agosto 2019

Pioggia estiva su Rimini.

Da giovedì 8 agosto il nostro portale si arricchisce con gli articoli curati dall'associazione Centro Meteo Emilia Romagna. Saranno due gli appuntamenti fissi settimanali: quello del giovedì, con le previsioni del weekend attinenti al territorio riminese e quello di domenica\lunedì con le tendenze per la settimana. Non mancheranno altri approfondimenti ad hoc curati per migliorare l'informazione meteo del nostro portale: un argomento che attira l'interesse di numerosi nostri lettori.



CHI E' IL CENTRO METEO EMILIA ROMAGNA: è una associazione di appassionati meteo senza scopo di lucro. Il nostro cammino inizia il 22 Marzo 2013 dall’incontro di alcuni ragazzi appassionati dei fenomeni naturali…alla passione per la natura e i fenomeni atmosferici abbiamo unito i nostri studi, per promuovere una meteorologia sana e lontana dall’esasperazione che spesso si può notare sul web. Il Centro Meteo Emilia Romagna persegue la “buona meteo”: non una meteo acchiappa-click, non una meteo commerciale, ma un’informazione meteorologica sana e ponderata. Un’informazione che sia comprensibile sia a chi già è più esperto in materia sia a chi risulta meno informato, e può di conseguenza, ampliare le proprie conoscenze.e realtà.