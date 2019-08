Triathlon: 21-22 settembre Ironman Italy Emilia-Romagna

Sport

Cervia

| 17:26 - 06 Agosto 2019

Partenza Ironman.

Nel week end del 21 e 22 settembre 2019 la Romagna ospiterà la terza edizione di Ironman Italy Emilia-Romagna e altre gare di Triathlon che coinvolgeranno atleti provenienti da tutto il mondo. Punto di riferimento sarà come sempre Cervia, ma "anche il comune di Forlì farà la sua parte mettendo a disposizione personale e logistica per contribuire alla riuscita di questa importante iniziativa". Lo annuncia il vicesindaco Daniele Mezzacapo. "Mi sono rapportato nuovamente con la direzione di gara per chiedere che dall'edizione 2020 la nostra città venga coinvolta direttamente anche nel passaggio degli atleti. Le premesse sono incoraggianti e ci sono ottime possibilità di raggiungere l'obiettivo". Ironman è un triathlon sulla lunga distanza: nuoto (3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa (42,195 km).