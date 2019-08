Attualità

Repubblica San Marino

06 Agosto 2019

Si è rivelato un falso allarme il ritrovamento di bocconi di carne per animali in via Napoleone Bonaparte a San Marino Città, fatti avvenuti nella tarda serata di martedì 23 luglio. I controlli effettui dall'istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, sezione di Pesaro, hanno infatti dato esito negativo. Si trattava infatti di carne di origine bovina, per un totale di 145 grammi suddivisi in dieci porzioni, in buono stato di conservazione, senza la presenza di elementi o corpi estranei.