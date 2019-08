Compie mezzo secolo il distributore sulla Marecchiese della famiglia Gori

Attualità

Ha compiuto 50 anni l'impianto di distribuzione di benzina Eni di Ercole Gori, in via Marecchiese 284 a Rimini. Domenica scorsa la Confesercenti provinciale di Rimini, con il presidente Fabrizio Vagnini e il direttore Mirco Pari, ha premiato Gori (che riveste anche il ruolo di presidente regionale e provinciale della Federazione autonoma italiana benzinai Confesercenti) con una targa ricordo. Presenti tanti colleghi e il funzionario provinciale della Faib Marco Ragni per una grande festa con amici, musica con la band di Sergio Casabianca, degustazioni e brindisi. Correva l’anno 1969 quando papà Alberto Gori, con un piccolo capanno e una pompa, diede inizio all'avventura che dagli anni ottanta è cresciuta con l’aiuto dei figli Ercole e Fabrizia e del genero Paolo. Ercole Gori cura la gestione del distributore ormai da decenni, e ha sviluppato nel tempo un'attività che oggi rappresenta uno dei migliori impianti di distribuzione carburanti dell’intera provincia di Rimini.