VIDEO Rimini, cade mentre pota un albero e finisce nella rupe del suo orto

Cronaca

Rimini

| 16:26 - 06 Agosto 2019

E' stato colto da malore mentre potava gli alberi nel suo orto, finendo in un fosso. Momenti di paura per un pensionato di Rimini, vittima di uno sfortunato incidente alle 10.40 di martedì 6 agosto: l'uomo stava lavorando nel suo orto in via Montescudo, in particolare stava tagliando alcuni rami di un albero, quando il malore gli ha fatto perdere l'equilibro, facendolo cadere in un fosso sottostante all'orto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco di Rimini, che hanno provveduto al recupero dell'uomo, rimasto ferito: sono state utilizzate le tecniche Saf (speleo alpino fluviale), barella toboga e corde. L'intervento è durato circa mezz'ora. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Rimini in ambulanza.