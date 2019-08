Venti 'influencer' del web raccontano la vacanza a Rimini e in Romagna

Turismo

Ruota panoramica di Rimini.

Venti 'influencer' si sfidano per raccontare e vendere oltre 40 esperienze di viaggio e 17 alberghi aderenti a Romagna Welcome-Get your Rimini Experience, un progetto di 'turismo esperienziale' di portata nazionale, il primo in Italia secondo Promozione Alberghiera, che lo ha voluto con il sostegno di Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna. La sfida è scoprire e promuovere Rimini e la Romagna attraverso esperienze di vacanza "uniche e personalizzate". Dall'inizio dell'estate oltre 50 milioni di persone da diversi Paesi del mondo stanno seguendo sui social gli oltre 30mila contenuti (articoli, foto, video) prodotti da venti viaggiatori (tra blogger, social star, videomaker e fotografi) e dalle loro community nell'ambito del progetto, ideato dall'agenzia Happy Minds. I 20 'influencer' provengono da Usa, Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania, Russia, Ucraina e Italia. Divisi in quattro squadre corrispondenti ad altrettanti itinerari tematici - 'Sea & Sun', 'Art & Lifestyle', 'Outdoor & Wellness', 'Food & Wine' - hanno raccontato alla propria community le esperienze vissute 'live': una degustazione di vini in una tenuta biodinamica, una sessione di yoga al tramonto, un tour in bicicletta fino a Verucchio, una visita al centro storico della Rimini romana e rinascimentale, una gita a Ravenna per ammirare il cielo stellato di Galla Placidia con una sosta a Cesena per un picnic sotto gli ulivi. La squadra vincitrice sarà premiata in ottobre al 'TTG Travel Experience'. Il progetto intende promuovere un territorio da vivere non solo d'estate e sulla costa, ma 12 mesi l'anno e ovunque. "Da una Rimini di solo mare e divertimento - dice Marina Lappi di Promozione Alberghiera - a una Rimini perfettamente integrata con la Romagna, per un turismo sempre più alla ricerca di esperienze originali".