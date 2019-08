Perde il controllo dello scooter in curva e cade, uomo finisce in ospedale

Cronaca

I carabinieri di Novafeltria per i rilievi e gli accertamenti.

Ha fatto tutto da solo un ultra 50enne di Sant'Agata Feltria. L'uomo, in sella a uno scooterone Suzuki Burgman, è finito gambe all'aria in via Sarsinate tra Perticara e Botticella. L''incidente è avvenuto martedì pomeriggio poco prima delle 15:00. A quell'ora lo scooterista stava procedendo in direzione Sant'Agata: a tradire il 50enne una serie di curve repentine. Ha perso il controllo del motociclo, andando prima a grattare la scarpata finendo a terra nella parte opposta della careggiata. Sul posto i sanitari della Croce Verde di Novafeltria con ambulanza e automedica. Il ferito è trasportato in ospedale con un codice rosso. Una pattuglia dei Carabinieri di Novafeltria si è occupata dei rilievi.