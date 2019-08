Calcio a 5, Zuclon Ma Chesa in trionfo al torneo estivo Midland Play Sport del Garden di Rimini

Sport

Rimini

| 14:27 - 06 Agosto 2019

La squadra Zuclon Ma Chesa vincitrice del torneo.





La squadra Zuclon Ma Chesa ha vinto il torneo estivo di calcio a 5 Midland Play Sport al Garden di Rimini iniziato a fine maggio (14 le squadre iscritte) e molto seguito tra gli appassionati. In finale la formazione riminese, alla sua prima apparizione alla manifestazione, ha battuto 9-5 i forti avversari dell'Atletico Nova di Majolo in una partita contrassegnata da reti ed emozioni: a segno Artles, Ceka, Halili protagonista con un poker di gol, e Sherai. Kodra è stato premiato alla fine della manifestazione come miglior portiere e lo stesso Halili come capocannoniere con 64 gol. La formazione riminese ha avuto una differenza reti di +53 (92 realizzate e 53 subite) contro il +28 dell'avversario della finale. Insomma, una vittoria netta.

La squadra ha festeggiato assieme agli sponsor Giovanni e Oscar, i titolari della pizzeria d’asporto di Viserba e dell’adiacente ristorante Da chi Zuclon, i quali sottolineano fieri come la squadra abbia dimostrato carattere e talento.