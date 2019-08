Dalla Francia fino al Canada, giovani musicisti in arrivo a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:08 - 06 Agosto 2019

Sono arrivati a Santarcangelo dalla Germania, dalla Francia e perfino dal Canada, oltre che da diverse regioni italiane, i cento giovani musicisti che partecipano alla sesta edizione del Campus internazionale di musica, in corso fino al prossimo 26 agosto. Organizzato dall’associazione musicale Classic All Music con la direzione artistica del Maestro Claudio Casadei – direttore d’orchestra e docente di violoncello presso il Conservatorio di Pesaro – il Campus rientra nel programma degli eventi di “Estate Viva”, realizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.



I giovani musicisti, tutti di età compresa fra i 15 e i 25 anni, saranno impegnati per l’intero mese di agosto in un’intensa attività suddivisa in perfezionamento strumentale e vocale, musica d’insieme, crescendo in musica e orchestra, grazie alla collaborazione e al lavoro di preparazione eseguito da oltre venti docenti.



Una decina le esecuzioni pubbliche – tutte a ingresso libero – distribuite fra i portici dello Iat, il teatro Lavatoio, piazza Rino Molari e il centro storico. Il primo concerto è in programma mercoledì 7 agosto alle ore 21 in via Ruggeri davanti alla sede dell’accoglienza turistica: studenti e docenti saranno coinvolti in una performance di ensemble di trombe diretti dai Maestri Marco Bellini e Luigi Zardi. Il giorno seguente ci si sposta in piazza Molari per un concerto-aperitivo con una formazione di ottoni (ore 19), mentre venerdì 9 agosto alle ore 20,30 diversi solisti si esibiranno al Lavatoio. Si prosegue sempre al Lavatoio sabato 10 (ore 18,30 e 20,30) con la Junior orchestra e i solisti delle Masterclass internazionali per archi, martedì 13 (ore 20,30) con i solisti e la musica per insieme di ottoni e domenica 18 agosto (ore 20,30) con il Galà di canto lirico. Giovedì 22 agosto gli allievi del Campus si esibiranno nelle suggestive contrade del centro storico (ore 20,30) e di nuovo in via Battisti, di fronte alla sede dello Iat (ore 21,30).



Gli ultimi tre appuntamenti si terranno nuovamente al teatro Lavatoio: venerdì 23 agosto (ore 20,30), domenica 25 con una maratona musicale a partire dalle ore 15 e, infine, lunedì 26 agosto alle ore 18,30 con la Junior orchestra, i solisti e il canto lirico.





Giovedì 8 agosto, invece, la Sagra Musicale Malatestiana fa tappa a Santarcangelo nella straordinaria cornice della Pieve. Alle ore 21,30 è infatti in programma il concerto di musica classica organizzato dall’associazione Classic All Music in collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana di Rimini, nell’ambito delle Masterclass internazionali che si svolgono presso l’Istituto superiore di studi musicali “G. Lettimi” di Rimini. Il trio d’archi composto da Claude Richard (violino), Jutta Puchhammer Sedilot (viola) e Alberto Casadei (violoncello) eseguirà musiche di Haydn, Mozart, Handel-Halvorsen e Beethoven (ingresso 10 euro).