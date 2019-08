Calcio D, il Cattolica SM ha ingaggiato l'esperto attaccante Merlonghi

Sport

Cattolica

| 13:54 - 06 Agosto 2019

Stretta di mano tra il DG del Cattolica Calcio SM Marusia Giannini ed il bomber neogiallorosso.

Il Cattolica Calcio SM firma l'attaccante classe '88 Mario Merlonghi, alto 176 centimetri. Nato a Monterotondo, Merlonghi ha giocato per quattro stagioni nella squadra della sua città, in serie D, per poi spiccare il volo verso la C2 con la maglia del Fondi Calcio. Quindi il ritorno in D, difendendo i colori di Lupa Frascati, Anziolavinio, Maccarese Giada, San Cesareo e San Nicolò Calcio. Di nuovo in C con la Lucchese, per due stagioni (50 presenze e 4 reti). Nell'ultima annata si è diviso tra Santarcangelo e Latina (entrambe in serie D). Nella sua carriera ha segnato 65 reti in quasi 300 presenze. Il suo record di gol in una stagione nel 2014/2015 con il San Cesareo: 14.