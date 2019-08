A Morciano notte di San Lorenzo con gli astrofili dell'osservatorio Copernico

Eventi

| 13:22 - 06 Agosto 2019

Parco del Conca di Morciano di Romagna.

A Morciano di Romagna le stelle..non stanno a guardare. Arriva venerdì 9 agosto, al parco urbano del Conca, ‘Notturna – La notte bianca delle stelle’, evento singolare e inedito nel panorama della Valconca, dedicato a bambini, ragazzi e a tutta la famiglia. Appuntamento a partire dalle 20 (l’ingresso è gratuito). Sarà una serata con il naso all’insù e gli occhi rivolti alla volta celeste e agli astri che la illuminano. Per vedere le stelle ancora più da vicino ci saranno gli astrofili dell’Osservatorio ‘N. Copernico’ di Saludecio, a disposizione per illustrare e svelare tutti i segreti del cielo. Ma le sorprese non arriveranno solamente dal cielo. Anche a terra, nella suggestiva cornice del parco, non mancheranno incontri con personaggi stravaganti e divertenti, pronti a far ridere ed emozionare i piccoli ospiti con giochi di bolle e tanto altro ancora. Tra di loro ci sarà anche una… sirena. Due suggerimenti per godersi al meglio la serata: portare cena al sacco e una coperta per ammirare il cielo comodamente sdraiati sull’erba. Secondo consiglio: indossare abiti bianchi così da rendere la serata ancora più magica. “Notturna – dice l’assessore alle Attività economiche, Enrica Magnani – nasce dalla voglia di sognare, dal desiderio di tornare un po’ bambini e fa vivere momenti di magia ai piccoli di oggi. Lontano dalla tecnologia moderna, ma per una volta calati in una dimensione naturale a guardare il cielo stellato stesi sul prato, lasciandosi trasportare dalla magia di fiabeschi personaggi. Il parco del Conca è la cornice ideale per questa serata che coinvolgerà grandi e piccini regalando momenti di sicura piacevolezza”.