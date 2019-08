Calcio sammarinese: La Fiorita, ufficiale il centrocampista Alberighi ex Sammaurese

Sport

Repubblica San Marino

| 13:10 - 06 Agosto 2019

Mattia Alberighi con la maglia della Sammaurese.

Prosegue il lavoro del direttore sportivo Gianluca Bollini per completare la rosa de La Fiorita in vista della nuova stagione alle porte. Dopo l’arrivo, in difesa, di Giovanni Casolla, un nuovo elemento si aggiunge al centrocampo gialloblù: si tratta del classe ’98 Mattia Alberighi, reduce da quattro stagioni in Serie D con le maglie di Ribelle e Romagna Centro prima e Sammaurese poi. Un giocatore duttile, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di terzino e che, dunque, potrà fornire più di una soluzione al tecnico Juri Tamburini.

“Sono molto contento di essere un giocatore de La Fiorita – commenta Alberighi -. E’ una nuova sfida per me e cercherò di prenderla con serietà e professionalità, come ho sempre fatto fino adesso”.