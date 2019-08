Dalla Rimini Marathon al triathlon, 150mila euro di contributi per gli eventi sportivi del territorio

Attualità

Rimini

| 13:07 - 06 Agosto 2019

Un'immagine della Rimini Marathon.

motoria nel territorio riminese, inteso come volano per lo sviluppo e la crescita del territorio. Più di 150 mila euro sono destinati agli eventi e alle manifestazioni sportive e quasi 80 mila alla realizzazioni di progetti finalizzati al mantenimento psico-fisico della salute attraverso la pratica sportiva.

La Giunta regionale ha approvato infatti i due bandi 2019 volti a sostenere il mondo dello sport attraverso un finanziamento complessivo di oltre 2,7 milioni di euro, di cui circa 2 milioni euro per gli eventi e 750 mila euro per i progetti.

“Dopo la maxi operazione di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti sportivi da Piacenza a Rimini di oltre 35 milioni di euro, mettiamo a disposizione altre risorse per sostenere l’attività fisica - dichiara l’assessore regionale al bilancio Emma Petitti -, a dimostrazione del grande impegno e dell’attenzione che la Regione Emilia-Romagna dedicata allo sport, volano per la crescita dei territori e strumento di coesione e aggregazione sociale. Investire nello sport significa investire sulla salute e diffusione del benessere psicofisico delle persone, nonché sulla crescita di un territorio. Il turismo sportivo non è da sottovalutare e rappresenta un’importante opportunità economica, perché capace di attrarre numerosi appassionati. Promuovere lo sport è dunque fondamentale e come Giunta non abbiamo nessuna intenzione di smettere. Molte delle iniziative ammesse al bando sono rivolte tra l’altro alle giovani generazioni e credo sia una cosa molto importante, proprio in virtù dei valori che la pratica sportiva racchiude: la lealtà, il rispetto, la determinazione, lo spirito di sacrificio. Ma anche tanto divertimento e occasioni per socializzare e stare insieme ai propri coetanei, in maniera sana e piacevole”.



Eventi sportivi:

Cattolica. S. I. (Sport Inclusivo): #ugualmentediversiperchèunici;

Rimini. 22° Memorial Giuseppe Filippini;

Rimini. Rimini Marathon 2019;

Riccione. Lifesaving European Championships; Riccione 2019 - Campionato europeo di nuoto di salvamento Riccione 2019;

Rimini. Esportiamoci;

Cattolica. Quarto festiva nazionale della cultura sportiva;

Misano Adriatico. Spartan Riace Misano Adriatico 2019;

Rimini. Il Triathlon Sprint Città di Riccione;

Misano Adriatico. 8° Gran Premio Città di Misano;

Rimini. Rimini For Mutoko.



Progetti sportivi biennali:

Cattolica. Happy School: fratelli di sport;

Rimini. Fortlife;

Rimini. Muoviamoci dopo la campanella;

Riccione. Accendi lo sport, attiva il benessere;

Rimini. Sportland inverno 2019/2020;

Rimini. Scuola, Salute, Benessere.