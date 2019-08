Metromare per collegare Rimini a Riccione in ritardo: i mezzi saranno consegnati a novembre

Attualità

Rimini

| 12:46 - 06 Agosto 2019

Metromare in rendering.

Dovevano arrivare a maggio, saranno consegnati a novembre. L'azienda belga Van Hool, coinvolta nell'erogazione dei mezzi necessari al collegamento Metromare, fa sapere che ci sarà un lieve slittamento dei tempi di consegna rispetto alla tempistica contrattuale prevista. I primi mezzi potranno essere consegnati nel mese di novembre, solo allora potranno essere attivate le necessarie procedure funzionali alla messa in servizio.



PMR si è già adoperata, in accordo con gli altri enti e soggetti coinvolti per consentire l’avvio dell’esercizio del Metromare da ottobre con altri mezzi di nuova generazione ibridi e a metano idonei all’esercizio, da usare temporaneamente in attesa del completamento della fornitura del nuovo parco veicolare come da contratto. In questo modo il TRC può seguire l'avvio nei tempi programmati. Sono state scelte soluzioni che consentono una rapida fase di start up del sistema, garantendo anche nel periodo temporaneo il mantenimento delle sue caratteristiche innovative, come ad esempio il trasporto bici a bordo, e consentendone un progressivo potenziamento in termini di frequenza e capacità - ad esempio con corse ogni 7 minuti - con l'arrivo dei nuovi mezzi una volta che sarà a disposizione la flotta di Exquicity.