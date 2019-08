PSBO: pubblicata una nuova ordinanza di allaccio alla rete fognaria per la zona di Rimini Nord

Attualità

Rimini

| 12:40 - 06 Agosto 2019

L'inaugurazione del nuovo piazzale Kennedy, interessato da uno dei più grossi interventi del PSBO.

Nuovo passo avanti per il Piano di salvaguardia della Bbalneazione. È stata pubblicata martedì 6 agosto la nuova ordinanza che indica modi e tempi per regolarizzare gli impianti fognari e predisporre il corretto allacciamento dello scarico delle acque reflue domestiche alla rete fognaria pubblica già separata.

La regolarizzazione di oltre 3 mila allacci privati ha contribuito alla revoca dei divieti temporanei di balneazione per le fosse della zona Rimini nord: Spina-Sacramora, Turchetta, Pedrera, Matrice e Sortie.



Ciascun utente potrà provvedere autonomamente e presentare a Hera entro il 31 agosto 2019 la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque bianche/nere alla fognatura comunale. In alternativa, il Comune autorizzerà i tecnici incaricati da Hera a effettuare un sopralluogo in area privata per verificare lo stato dell’impianto fognario di ogni utenza e redigere il “Documento di Rete Fognaria Privata”. Attraverso questo documento il tecnico catalogherà gli immobili sulla base delle condizioni dell’impianto: verificherà se è correttamente allacciato o se necessita di interventi o modifiche consistenti alla rete fognaria privata.



A tutti gli utenti dell’area coinvolta sarà inviata una lettera indicante l’ordinanza stessa e le modalità i tempi e i modi per completare gli interventi. Le vie di Rimini Nord interessate al progetto sono: via Ancora; via Barcarola; via Beltrami; via Foglino (dal numero civico 7 al numero civico 40 -Ferrovia compreso); via degli Orti; via Bruschi; via della Lama; via Gaza (dal civico 1/L al civico 11 compreso e dal civico 2 al civico 12 compreso) e via Lotti (dal civico 4 al civico 16 compreso).



PSBO: a che punto siamo

L’operazione e la relativa ordinanza sono parte integrante del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato che Comune di Rimini, Hera, Romagna Acque e Amir stanno mettendo in atto. Il PSBO consentirà a Rimini di essere la prima città costiera a risolvere in maniera definitiva il problema degli scarichi a mare, con un vantaggio in termini di ambiente e di qualità della vita, per tutti.

Il prossimo passaggio è molto importante: in alcune zone di Rimini Nord, infatti, è già stato completato lo sdoppiamento delle reti private domestiche, che ha consentito di trasformare gli scolmatori di rete mista in analoghi dispositivi di sole acque bianche, rendendo possibile la balneazione nei pressi delle fosse Turchetta, Sacramora, Pedrera Grande, Matrice e Sortie anche in caso di intense precipitazioni atmosferiche.