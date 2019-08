Torna a Cattolica la Dinner in the Sky dopo una tappa a San Benedetto del Tronto

Attualità

Cattolica

| 12:27 - 06 Agosto 2019

La cena nel cielo torna a solcare l'orizzonte di Cattolica.

Tornano gli appuntamenti con Dinner in the Sky, il ristorante tra le nuvole per chi vuole provare il brivido di mangiare e brindare ad alta quota. Dopo la tappa estiva a San Benedetto del Tronto, farà rotta nuovamente a Cattolica, in provincia di Rimini, località che lo scorso aprile aveva ospitato l'evento inaugurale. Nella città rivierasca "la cena in cielo" sarà presente dall’8 al 25 agosto nella spiaggia libera antistante l’Acquario di Cattolica. Una location suggestiva, con il mare Adriatico che si perde a vista d’occhio.



I commensali potranno ‘volare’ in cielo per gustare cene, apericene (dalle 19.30) e afterdinner con dj-set (dalle 22.15) con i piedi che penzolano nel vuoto e il vento che accarezza i capelli.



Le prime due date – quella di Cattolica e quella di San Benedetto – hanno richiamato commensali da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Migliaia le condivisioni sui social network e su YouTube. Proprio al mondo dei ‘social’ sarà dedicato uno degli eventi targati Dinner in the sky che si terranno ad agosto a Cattolica: la cena delle influencer. Un’iniziativa che sarà promossa dalle sorelle Feleppa, le gemelle marchigiane ideatrici dell’omonimo brand di moda, considerate tra i talenti emergenti del fashion a livello mondiale. Francesca e Veronica Feleppa hanno deciso di riunire attorno al tavolo alcune delle più note influencer italiane: Anna Pennello, Pamela Camassa, Carlotta Scarlini, Veronica Bagnoli, Federica Beninca, Alessandra Golastra. Un evento imperdibile, destinato sicuramente a spopolare sulle maggiori piattaforme social, portando visibilità all’intero territorio di Cattolica. Prevendite qui.