Visita guidata drammatizzata al museo degli Sguardi di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:19 - 06 Agosto 2019

Korekanè guida speciale al museo degli Sguardi.

Sarà una visita al quanto originale, quella che riminesi e turisti potranno seguire venerdì 9 agosto al museo degli Sguardi di Rimini, incantevole scrigno di tesori provenienti da ogni parte del mondo. Nella suggestiva cornice del giardino di palazzo Alvarado - sul colle di Covignano, proprio di fronte al santuario delle Grazie - la compagnia teatrale Korekané accoglierà gli ospiti per far loro vivere in un viaggio nel tempo, tra aneddoti e suggestioni capaci di far sorridere e, allo stesso tempo, riflettere sulla storia di questo territorio.



Si inizia con Arte gioco (ore 20.45), laboratorio per bambini incentrato sulla collezione museale ospitata a Palazzo Alvarado (dai 4 ai 10 anni, gratuito con prenotazione al 329 1473098) per continuare, alle 21.15, con la visita guidata drammatizzata di Korekané: i visitatori saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta delle bellezze della villa-museo lungo un itinerario ricco di storia, tradizione e cultura (gratuito con prenotazione).