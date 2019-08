Aggressione ultras a Rimini contro quattro tifosi del Cesena: un 30enne è finito all'ospedale

Cronaca

Rimini

| 09:53 - 06 Agosto 2019

Quattro cesenati sono stati aggrediti da una banda di ultrà del Rimini al rientro dal derby biancorossi-bianconeri di domenica. Come riporta Il Corriere di Romagna, di rientro a casa con il treno e appresso le rispettive biciclette, sono stati accerchiati alla stazione di Rimini da una decina di ultrà riminesi armati di spranghe e con i volti coperti da caschi che sembra si siano accesi alla vista di coccarde e sciarpe del Cesena. Al rifiuto di un trentenne cesenate di consegnare il merchandising sono partite le mani: il giovane di Cesenatico è stato colpito alla faccia con un pugno che l’ha mandato all’ospedale. Ricoverato all’Infermi di Rimini per trauma cranico e dimesso con una prognosi di 10 giorni. All’aggressione hanno assistito diversi testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine: sull’episodio indagano gli uomini della Digos. Gli aggressori sono fuggiti prima dell’arrivo delle volanti. Rischiano una denuncia per rapina e violenza privata.