Operazione da 20 milioni di euro per costruire nuovi campeggi a Riccione

Riccione

08:14 - 06 Agosto 2019

Nuovi campeggi in arrivo a Riccione.

Un'operazione da 20 milioni di euro che porterà nel 2021 alla creazione di due camping all'avanguardia, con 7 mila posti letto, 100 nuovi posti di lavoro stagionali e una previsione di fatturato annuo da 500 milioni di euro. I numeri dell'accordo operativo del "Camping Village Romagna e Riccione", progetto di rigenerazione urbana elaborato dopo l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse indetto dal Comune di Riccione, sarà realizzato su un proprietà privata di Valerij Gergiev, il celebre direttore di orchestra di origine russa. È suo il terreno di quasi 30 ettari su cui sorgono i vecchi camping Alberello e Fontanelle, della zona Sud di Riccione. Proprietà che il maestro Gergiev ha ereditato per via testamentaria nel 2015 dalla contessa Yoko Nagae Ceschina, mecenate giapponese d'arte, protettrice della musica classica e vedova dell'industriale milanese Renzo Ceschina.



"Dopo alcuni passaggi tecnici il progetto sarà portato in Consiglio comunale e per l'inizio del prossimo anno ci saranno i primi permessi per lavori", ha detto il sindaco di Riccione Renata Tosi. Sarà una riqualificazione anche per la zona pubblica visto che la struttura termina sul lungomare di viale Torino, 850 metri fronte mare.