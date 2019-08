Miss Mondo Italia: tappa di selezione a Santarcangelo. Come partecipare

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:04 - 05 Agosto 2019

La semifinalista, Loretta Graziani.

Mercoledì 7 agosto 2019 in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna “Miss Mondo Italia” assegna un pass per le semifinali di Gallipoli

Tornano in provincia di Rimini le Selezioni Nazionali di Miss Mondo Italia e lo fa con un importante appuntamento che si svolgerà mercoledì 7 agosto 2019 in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna, tradizionale rendez-vous voluto dalla locale Associazione Noi della Rocca.

In palio ci saranno le fasce di “Miss Mondo Santarcangelo Vitality’s, “Miss Mondo Gil Cagne”, “La Miss del Web Agricola” e “Miss Mondo Gruppo Caroli Hotel” e l’ambito titolo di Semifinalista Nazionale, valido per accedere alle fase finali di Gallipoli nel mese di maggio 2020.

Alle 21.00 inizierà lo spettacolo di bellezza e talento. Una qualificata giuria sceglierà prima il gruppo che si giocherà la fascia di “Miss Mondo Santarcangelo Vitality’s” e le altre tre fasce di selezione in palio; successivamente, fra tutte le finaliste Regionali (coloro che fino ad ora hanno vinto una fascia nelle precedenti selezioni), verrà proclamata la semifinalista Emiliano Romagnola per le prefinali nazionali.

Tutte le ragazze che volessero informazioni sulla partecipazione ai casting d’ammissione a Miss Mondo Italia, possono telefonare a Ceruti Eros, responsabile d’Area Emilia Romagna, al numero 335.80.39.000; oppure inviare una e-mail a eros.ceruti@gmail.com.

Domenica sera a Lido Adriano premiate sei ragazze: Loretta Graziani ottiene il pass per le semifinali nazionali. Domenica 4 agosto 2019 a Lido Adriano (Ra) sono state premiate sei ragazze: la bolognese sedicenne Giada Luppi che si è esibita in una performance di canto (Miss Talento); Alessandra Rumieri di Cesena e Giulia Urbinati di Cattolica, premiate con la fascia di La Miss del Web by Agricola; Rebecca degli Innocenti di Rimini (Miss Mondo Caroli Hotel); Alessandra Deserti di Malalbergo (Bo) (Miss Mondo Lido Adriano). Infine, la più votata e incoronata dalla giuria, è risultata la ravennate Loretta Graziani di Bagnacavallo, che ottiene il pass per le semifinali nazionali.