Ciclismo: ennesimo Valentini bis, Mondaini e Ardondi ok. Trio vincente della Benessere e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:16 - 05 Agosto 2019

Marco Tosi nella prova di Mtb alla Balze di Verghereto. Foto Piero Gherardi.

Arriva agosto e non si fermano le gare per i ciclisti della Benessere e Sport Santarcangelo. Il 1 agosto a Imola vittoria assoluta per Claudio Valentini e vittorie di categorie per

Mauro Mondaini e Claudio Ardondi. Sabato 3 agosto a Padulle di Gubbio Guido Frisoni ha ottenuto un ottimo 6° di categoria, mentre il giorno dopo altre vittorie hanno arricchito una stagione che per il sodalizio santarcangiolese si sta confermando ad altissimo livello. Mauro Mondaini bissa la vittoria ottenuta giovedì a Imola aggiudicandosi la propria categoria nella gara in programma a Montegiorgio (FM), con lui Fabrizio Brighi ottimo 3°. Bis anche per Claudio Ardondi che a Bologna si aggiudica la gara riservata alla categoria Super Gentleman B, piazzamento per Alberto Barzanti (4°).