Andrea Brighi lascia il Rimini Calcio dopo 187 presenze in biancorosso

Sport

Rimini

| 15:00 - 05 Agosto 2019

Andrea Brighi in campo con la maglia del Rimini ai tempi dell'Eccellenza.

Andrea Brighi lascia il Rimini Calcio: il 27enne difensore non rientrava più nei piani della società e ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto, che sarebbe scaduto nel giugno 2020. Cresciuto nel vivaio, ha totalizzato in maglia biancorossa 187 presenze tra Eccellenza, Serie D, Serie C2 e Serie C: le prime 98 dal 2010 al 2014, le altre 89 dal 2016 al 2019. In carriera ha vestito anche le maglie di Vis Pesaro e San Nicolò. Brighi, come anticipato dalla nostra redazione, dovrebbe vestire la maglia del Cattolica Sm.



LA NOTA DEL RIMINI CALCIO. Il Rimini F. C. rende nota l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con il difensore, classe '92, Andrea Brighi. Ad Andrea un ringraziamento speciale per tutto quanto ha dato in tanti anni di militanza con la maglia a scacchi e l'augurio per un futuro ricco di soddisfazioni, professionali e personali.