Tennis, Veronica Tosi e Diletta Caprara in semifinale al trofeo "3Bis Lady" Al Tennis Viserba in evidenza Giacomo Baffoni nel torneo giovanile Under 10-12-14-16

Sport Rimini | 14:39 - 05 Agosto 2019 Il trofeo "3Bis Lady" al Ct Cicconetti è alle semifinali.

La beniamina di casa Veronica Tosi e Diletta Caprara (Ct Cacciari) conquistano le semifinali nel torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “3Bis Lady”. Ottavi: Caprara (3.3)-Alessandra Sparnacci (3.5) 6-2, 7-5, Tosi (3.5)-Lucrezia Vagnini (3.3) 6-4, 3-6 7-6. Domani si giocano le semifinali, derby Tosi-Benedettini e Caprara-Sirena, mercoledì la finalissima.

Intanto avanza il 4° trofeo “Gelateria 3Bis” maschile di 4°, sempre al Ct Cicconetti. 2° turno: Luigi La Rocca (4.3)-Umberto Manfroni (4.4) 4-6, 6-2, 10-2, Andrea Tagliabracci (4.4)-Federico Rossi (Nc) 0-6, 6-1, 10-5, Fabio Ferrari (4.4)-Simone Sensoli (Nc) 7-5, 6-2, Enrico Bruscoli (4.4)-Gianluca Baraghini (Nc) 6-1, 6-1, Gianmarco Gianni (Nc)-Massimo Casali (4.5) 6-2, 4-6, 10-4, Giacomo Baffoni (4.4)-Roberto Bugli (4.4) 6-2, 6-2, Francesco Molari (Nc)-Roberto Montori (4.6) 6-1, 6-2, Matteo Leardini (Nc)-Federico Cimatti (Nc) 6-0, 6-0, Matteo Tabarroni (Nc)-Amerigo Vitali (4.5) 6-2, 6-3, Rinaldo Moroni (Nc)-Franco Lamacchia (4.5) 7-5, 6-4, Leonardo Montinari (4.6)-Marco Fiorini (4.4) 6-1, 7-5, Mattia Nascimbene (4.5)-Francesco Salucci (Nc) 6-0, 6-2, Pietro Brunelli (Nc)-Giacomo Bonzi (4.5) 6-3, 6-3, Matteo Donati (4.4)-Giuseppe Del Bianco (4.3) 6-2, 6-1, Simone Giorgini (Nc)-Elia Foli (4.5) 2-6, 7-6, 9-2 e ritiro.



VISERBA E’ scattato il torneo giovanile Under 10-12-14-16 del Tennis Viserba, un’edizione di grande rilevanza tecnica e partecipativa. Under 14 maschile, 2° turno: Filippo Castellari-Pietro Molinari 6-3, 6-1, Giovanni Fabiani-Gioele Marconi 6-0, 6-1, Matteo Silvagni-Leonardo Montinari 6-3, 6-2, Giorgio Giordani-Dario Balducci 3-6, 6-1, 10-5.

Under 12 femminile, 1° turno: Terenzi-Maltoni 6-1, 3-6, 10-6. 2° turno: Francesca Sparnacci-Mia Ciacci 6-2, 6-4, Bianca Cecilioni-Michelle Gabellini 6-0, 6-0. Under 16 maschile, 2° turno: Giacomo Baffoni-Dario Balducci 6-3, 2-6, 10-6. 3° turno: Stefano Mambrini-Tommaso Cirillo 6-4, 4-6, 10-4. Under 14 femminile, 2° turno: Matilde Osti-Greta Castellucci 3-6, 6-4, 12-10. 3° turno: Matilde Ficcadenti-Caterina Francia 6-4, 6-3. Under 12 maschile, 2° turno: Nicolò Gerbino-Luca Tabellini 6-1, 6-0, Tommaso Alberti-Gregorio Russo 6-7, 6-3, 10-3. 3° turno: Francesco Pazzaglini-Gabriele Giorgetti 6-4, 6-2, Oscar Bisacchi-Alan Brocculi 6-7, 6-4, 12-10. Under 10 maschile, turno di qualificazione: Edoardo Ghiselli-Samuele Romboli 6-2, 6-2, Pietro Tombari-Marco Giovagnoli 7-5, 6-1, Tommaso Buldrini-Leonardo Tana 6-2, 6-0. Under 10 femminile, 1° turno: Viola Amati-Serena Pellandra 7-5, 2-6, 7-5.