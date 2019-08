Lancia piatti, minaccia la vicina e la figlia piccola con un coltello poi si barrica in casa: arrestata

Cronaca

Rimini

| 14:04 - 05 Agosto 2019

Coltello da cucina impugnato come arma (foto di repertorio).

Prima lancia un piatto di pasta contro la schiena della vicina, successivamente minaccia lei e la figlia piccola con un coltello. Sono stati momenti di follia per una 40enne italiana, residente a Rimini, che ha dato in escandescenze contro una vicina "colpevole" di averla salutata. Alla fine è stata arrestata per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti alla 20.10 circa di domenica a Rimini: ad averle la peggio la figlia della vicina, che è stata ferita al piede da un coccio di ceramica, dopo che il piatto, lanciato dalla 40enne, si era infranto cadendo a terra. Un'aggressione inspiegabile: madre e figlia erano passate a fianco dell'appartamento della 40enne, lei era uscita con il piatto di pasta in mano e aveva risposto al saluto della donna, lanciandoglielo contro. Non solo: sono volati insulti pesanti e la 40enne ha minacciato le due con un coltello. All'arrivo della Polizia si è barricata all'interno del proprio appartamento, facendo piovere una sequela di insulti verso le divise ("Fanno bene quei neri che in mezzo alla strada vi sgozzano a voi e alle vostre famiglie", tra le frasi oltraggiose proferite). Sembrava che fosse necessario ricorrere all'intervento dei Vigili del Fuoco per sfondare il portone, ma alla fine, dopo sei-sette minuti di negoziazione, la donna è stata riportata alla ragione: ha lasciato il coltello (aveva anche minacciato atti di autolesionismo) ed è uscita nel cortile, consegnandosi agli agenti, che l'hanno immediatamente arrestata.