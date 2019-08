Patrizia Gessaroli, va in pensione la regina dei matrimoni di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:22 - 05 Agosto 2019

Patrizia Gessaroli, storica dipendente del Comune di Rimini.

Dopo oltre mille matrimoni organizzati e celebrati in comune, va in pensione Patrizia Gessaroli, la 'regina dei matrimoni', storica funzionaria del Comune di Rimini, impiegata negli uffici dello stato civile, grazie alla quale dagli anni 80, si sono unite con rito civile, tantissime coppie di riminesi e non riminesi.

"Grazie di cuore - ha ribadito il Sindaco Andrea Gnassi - perché quando si lavora nell'istituzione, a volte è difficile restituire il senso dell'impegno che si ha della cosa pubblica. Tu sei stata di quelle persone che lo ha reso sempre visibile. Un impegno per gli altri, svolto con competenza, dedizione e sempre con il sorriso.