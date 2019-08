Riccione: tre denunce e un esercizio commerciale sanzionato per vendita alcol senza autorizzazioni

Cronaca

13:08 - 05 Agosto 2019

Controlli sulla spiaggia dei Carabinieri.

E' stata intensa, nelle ultime ore, l'attività di controllo posta in essere dai Carabinieri di Riccione e dalla Polizia Municipale sul territorio comunale. Un 32enne di Milano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è stato trovato in possesso di 17 grammi di hashish e di 0,6 grammi di marijuana. Un altro milanese, 33enne, è stato invece denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità ai Carabinieri di Misano Adriatico, che lo avevano fermato per un controllo di routine. Nei guai è finito anche un 28enne magrebino, fermato dai Carabinieri di Riccione, inottemperante a un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Milano e quindi denunciato. Sono state invece cinque le persone segnalate in Prefettura quali consumatrici di stupefacenti (sequestrati 3 grammi tra marijuana e hashish); sessantatré le auto controllate, 87 le persone sottoposte ad accertamenti. Infine il titolare di un esercizio commerciale di Riccione è stato sanzionato per la somministrazione di alcol senza le autorizzazioni amministrative prescritte dalla legge.