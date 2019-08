Cattolica: aggredisce la guardia giurata della discoteca Bikini e cerca di rubargli la pistola

Cronaca

Cattolica

| 13:08 - 05 Agosto 2019

Guardia giurata (foto di repertorio).

Un 17enne è stato fermato dopo aver cercato di rubare la pistola d'ordinanza della guardia giurata che presidiava l'ingresso della discoteca Bikini di Cattolica. I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica e lunedì. Il ragazzino, allontanato dal locale per atteggiamenti molesti verso altri avventori, ha cercato di rientrarvi, spintonando la guardia giurata, che ha evitato il suo tentativo di portargli via la pistola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno portato il minorenne in Caserma: dovrà rispondere del reato di tentata rapina.