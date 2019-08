Spettacolo Boxe a Taverna di Montecolombo con otto incontri emozionanti e combattuti

Sport

Valconca

| 12:34 - 05 Agosto 2019

A Taverna Di Montecolombo l'evento "Boxe Sotto le Stelle" ha registrato il tutto esaurito lo scorso sabato 3 agosto. Otto combattimenti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, su tutti quello tra Cristian Harpula dell'accademia Pugilistica Valconca e di Michele Bari della Boxe Francavilla, tutti e due debuttanti di 13 anni. A vincere è stato Harpula. Per il team di pugilato della Valconca sono saliti sul ring diversi atleti. Alessio Bartolucci al primo combattimento ha perso per intervento medico, essendo sanguinante al naso, ma ha dato del filo da torcere a un valido avversario come Gianmarco Minieri. Matteo D'Angeli (12 incontri) ha vinto contro il forte Alessandro Renzetti, pugile con all'attivo 50 match. Michele D'Angeli si è arreso ai punti contro Simone Paravia, mentre Morena Bedetti ha avuto la meglio su Letizia Pallotta. Sconfitta ai punti per Sejdi Atmir contro Fabio Liberati, vittoria per Alessio Buzi contro Lorenzo Tacconelli. Rivincita vittoriosa per Darius Joseph contro Tomas Bernardi.