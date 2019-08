La prima edizione di Bike Economy 24 aprirà da Rimini l'Italian Bike Festival

Eventi

Rimini

| 12:17 - 05 Agosto 2019

Rimini capitale italiana della bicicletta.

Con la prima edizione di Italian Bike Festival dello scorso anno, la città di Rimini è stata definitivamente consacrata come capitale italiana del mondo bici. Come ennesima conferma di questo trend, destinato a crescere ulteriormente con l’avvicinarsi della seconda edizione, è arrivata la scelta, da parte del gruppo 24Ore, di organizzare proprio a Rimini la prima tappa di Bike Economy 24, il Road Show dedicato all’economia del “mondo a due ruote”.



Giovedì 12 settembre all’Hotel Savoia, il giorno prima dell’inizio di Italian Bike Festival, avrà luogo il dibattito che coinvolgerà istituzioni, protagonisti del settore e ospiti internazionali. L'obiettivo dell'iniziativa è mostrare le best practice insieme a modelli innovativi e a personalità d'eccellenza per mostrare come la bicicletta nelle sue varie sfaccettature possa rappresentare un volano per le economie dei singoli territori.



L’appuntamento in programma a Rimini, realizzato in collaborazione con l’APT dell’Emilia Romagna, darà di fatto il via ad Italian Bike Festival e affronterà molteplici aspetti del mercato che ruota intorno all’industria ciclistica: da quelli economici – mercato, indotto, export, opportunità di lavoro - a quelli normativi, connessi principalmente alle e-bike, da quelli tecnologici, con le innovazioni applicate alla bicicletta e al suo utilizzo, a quelli di marketing, passando per il ruolo svolto da questo settore nell’industria sportiva e al suo impatto su life style e turismo, con approfondimenti anche sulla sostenibilità urbana e le infrastrutture. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita previa registrazione.