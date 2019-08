Terminata "La notte dell'amore" a Torre Pedrera a Rimini, il San Valentino dell'estate

Attualità

Rimini

| 12:08 - 05 Agosto 2019

La Notte dell'Amore a Torre Pedrera, edizione 2019.

Si è conclusa ieri sera a Torre Pedrera una manifestazione unica sulla Riviera adriatica: #lanottedellamore. Una manifestazione particolare tutta dedicata all'amore nelle sue varie declinazioni. un San Valentino dell'estate. Iniziata giovedì con la collaborazione dei bagnini e degli animatori facendo realizzare dai bambini assieme agli adulti delle fantastiche sculture di sabbia tutte con il tema dell'amore, si è conclusa in serata sul lungomare un struggente esibizione di tango argentino dei maestri di ballo della scuola Hotango.



Venerdì hotel e ristoranti hanno addobbato le loro sale tutte con cuori rossi e servito delle splendide cene romantiche mentre sulla passeggiata bar e commercianti hanno anche loro creato questa magica atmosfera con cuori rossi e fantasiosi romantici addobbi. Sabato una sfilata di ballerini caraibici hanno riscaldato ulteriormente la già rovente atmosfera. E per finire un tocco di classe domenica sera il comitato turistico, con tutti gli operatori hotel commercianti bagnini etc , è riuscito a portare, unica data in Romagna, un romanticissimo spettacolo, un'idea semplice, geniale ed estremamente suggestiva: un pianoforte a coda bianco su di ruote che si muoveva sulla passeggiata suonato da un settecentesco pianista mentre una dolcissima ballerina ballava sulle punte in tutù. Tutto come se fosse un vero carillon d'altri tempi. Uno spettacolo la cui unica pretesa era di lasciare un romantico ricordo agli spettatori. Soddisfatti gli organizzatori per l'ottima riuscita della manifestazione.