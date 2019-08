Dal 6 al 10 agosto tre grandi serate sul palco di Riccione con radio Deejay

Eventi

Riccione

| 12:02 - 05 Agosto 2019

Deejay on stage (foto dal sito).

Partiti alla grande con Irama, Annalisa e Mr Rain ecco in arrivo tre serate da non perdere, con un cast eccezionale fatto di nove artisti, generi molto diversi ma tutti con un vasto universo di fan e un successo enorme, chi più recente e chi consolidato in tanti anni di carriera.



Martedì 6 agosto la scaletta prevede un attesissimo ritorno sul palco di Riccione, Calcutta, ad un anno di distanza dall’uscita di Evergreen - l'album che lo ha consacrato come il capofila della nuova scena cantautorale italiana, protagonista di una vera e propria ovazione tributata dal pubblico dell’edizione dello scorso anno. Insieme a lui il rap di Franco 126 e Clavdio, il cantautore romano divenuto in poco tempo di culto fino a scalare vertiginosamente le classifiche con il suo brano d’esordio Cuore, entrando nel circuito mainstream con milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali.

Venerdì 9 agosto serata a tutto ritmo interpretata da uno dei rapper più seguiti del Paese, Emis Killa, insieme a Quentin 40, uno degli artisti più originali della trap italiana, Chadia Rodriguez, tra le poche donne rapper italiane e un altro rapper, il milanese Ernia, il cui ultimo album è già Disco d’oro.



Quella di sabato 10 agosto sarà una serata all’insegna della musica d’autore con i Tiromancino, la band guidata da Federico Zampaglione. Dopo il successo del tour nei più importanti teatri italiani i Tiromancino approdano con il loro percorso live estivo sul palco di Radio DEEJAY e con l’ultimo singolo Vento del sud, dalle calde atmosfere tropicali. Insieme a loro Diodato, il raffinato artista di cui è appena uscito il nuovo brano dal titolo Non ti amo più, che accompagna alla pubblicazione del suo terzo album di inediti in uscita a settembre.