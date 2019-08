La Vela Illuminata arriva a Morciano con un’anteprima di Cinepicnic

Eventi

Morciano di Romagna

| 11:42 - 05 Agosto 2019

Secondo appuntamento con il cinepicnic a Morciano.

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa, prosegue il suo tour nell’estate 2019 nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini.



Mercoledì 7 agosto tappa a Morciano nel parco Urbano del Conca (zona Stadio) per una serata anteprima di Cinepicnic, in collaborazione con Leo Club Valle del Conca: dalle ore 19 sarà possibile prendere posto sul prato con coperte o plaid e gustare i menu predisposti per l’occasione (prenotazioni menù al 338/9893564, info sulla pagine facebook Leo Club Val Conca) acquistabili negli stand gastronomici a sostegno dell’iniziativa.



Il film in programma è Pets – vita da animali di Chris Reinaud e Yarrow Cheney: vi siete mai chiesti cosa fanno i vostri animali domestici quando siete assenti? Questo grande successo animato di Illumination Studios ci mostra la “vita segreta degli animali” grazie alle peripezie di Max, Gidget, Chloe, Mel, l’isterico coniglietto Nevosetto e il nuovo arrivato, l’ingombrante Duke.



Il Cinepicnic tornerà a Morciano martedì 27 agosto con il film Wonder di Stephen Chbosky, per il recupero della serata del 2 agosto annullata per maltempo.

Per informazioni: tel. 0541/26208 cell. 338/5712759. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.