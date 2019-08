"Suppata di Ferragosto" a Riccione per pulire il mare da plastica e rifiuti

Eventi

Riccione

| 10:31 - 05 Agosto 2019

Il porto canale a Riccione.

Il 15 agosto a Riccione si terrà la prima edizione di “SUPpata di Ferragosto - PuliAMO il mare” un evento organizzato dai soci del Vela Club Marano che giornalmente solcano il mare spinti dal vento o da una pagaia hawaiana e hanno molto a cuore il proprio “parco giochi” naturale, che purtroppo negli ultimi anni soffre di un certo grado di inquinamento e pertanto hanno deciso di contribuire fattivamente alla pulizia delle acque antistanti la battigia.



Armati di pagaia e di tavola da Stand Up Paddling SUP o di qualsiasi mezzo galleggiante non a motore, alle 14.30 di ferragosto partiranno dalla spiaggia antistante la colonia Reggiana (zona 140 Riccione) alla volta del porto Canale per raccogliere tutta la plastica ed i rifiuti che spesso finiscono nelle nostre acque, sensibilizzando i turisti al rispetto del mare e della natura. «Sarà la festa dell’Adriatico, per condividere le emozioni e la bellezza che la natura ci dona», sottolinea il presidente Alfredo Grassi. «Il mare si prende cura di noi, perché non ricambiare il favore?». Al rientro cocomerata per tutti.