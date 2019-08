Il Rimini Afro Festival si farà: appuntamento oggi dalle 15 all'una di notte al parco Marecchia di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:25 - 05 Agosto 2019

Uno scatto dall'edizione 2018 del Rimini Afro Festival (foto da Facebook).

Rinviato a causa del maltempo di venerdì che ha funestato anche la riviera riminese, l’ottava edizione dell’Afro festival nell’ambito del Tiberio music festival si recupera oggi (lunedì 5 agosto) dalle 15 all’una con una scaletta giornaliera leggermente modificata per ovvi motivi di impegni degli artisti che erano stati reclutati per l’esibizione della rassegna musicale. Non mancheranno Pery, Meo, Fary ,Ebreo, Berto ,Toni Messina, Chicco e il live del Saraxè Trio. «Ringraziamo tutta l'organizzazione del Tiberio music festival che si è mossa prontamente per metterci nelle condizioni di non perdere l'edizione 2019», esclama la presidente dell’associazione culturale Tana del Bianconiglio Esther Basili, «siamo consci che lo spostamento al lunedì creerà problemi a chi magari era pronto a far festa con noi lo scorso weekend, ma la voglia di risollevarsi in fretta da quanto successo ci dà le motivazioni giuste per non mollare. Ci sarà da divertirsi, aspettiamo tutto il popolo afro che ha ballato con noi in questi 8 anni». Qui la scaletta della giornata.