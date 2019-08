Mototerapia sulla spiaggia di Cattolica, un altro grande successo

Attualità

Cattolica

| 07:55 - 05 Agosto 2019

La Mototerapia sulla spiaggia di Cattolica.

Il 2° appuntamento con la Mototerapia sulla spiaggia di Cattolica, mercoledì scorso 31 luglio, ha ottenuto un grande successo per la partecipazione di tanti bambini e ragazzi affetti da diverse disabilità.

Nelita Gerboni e Manuel Reggiani, e tutto il 3Zero3 Racing Team di Pesaro, promotore della manifestazione a livello nazionale, per la seconda volta, al Bagno Lele n. 8 di Cattolica, questa volta ha avuto la soddisfazione di avere al suo fianco l'inventare della Mototerapia Vanni Oddera e Ilaria Naef.

Per un intero pomeriggio, sotto un sole cocente, man mano che i bambini e i ragazzi con disabilità venivano portati sulle tre moto a disposizione, guidate da piloti molto esperti e in totale sicurezza, si notavano i visi sorridenti ed ancora più sorridenti erano al ritorno sulla battigia. Anche tanti curiosi hanno assistito compiacenti alla manifestazione oltre ai genitori con i bambini che in attesa di uscire in mare sulle moto d'acqua sostavano sotto i gazebo del Team 3Zero3 dove potevano gustare gelati, dolci e bibite ratuitamente.

Alla manifestazione ha assistito anche l'Assessore al Comune di Cattolica Nicoletta Olivieri che ha voluto posare insieme a Manuel Reggiani, Vanni Oddera, Nelita Gerboni e Ilaria Naef per una foto ricordo a testimonianza della bella manifestazione.

Amato Ballante